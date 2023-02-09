ПСЖ и Месси обсуждают два варианта продления контракта: на год и по схеме 1+1

"ПСЖ" и Лионель Месси продолжают обсуждать новую сделку. Существует два варианта продления: на год или по схеме "1+1", сообщает Diario Sport.

При этом, во втором случае, право продлевать соглашение или нет останется за Лионелем Месси. Всё будет зависеть от его желания.

Текущий контракт Лионеля истекает будущим летом. Ожидается, что стороны достигнут соглашения по новой сделке уже в феврале.

Месси провел в этом сезоне за "Париж" 25 матчей, забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.