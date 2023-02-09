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ПСЖ и Месси обсуждают два варианта продления контракта: на год и по схеме 1+1

Франция
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При этом во втором случае решать продлевать или нет будет только Месси

ПСЖ и Месси обсуждают два варианта продления контракта: на год и по схеме 1+1

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" и Лионель Месси продолжают обсуждать новую сделку. Существует два варианта продления: на год или по схеме "1+1", сообщает Diario Sport.

При этом, во втором случае, право продлевать соглашение или нет останется за Лионелем Месси. Всё будет зависеть от его желания.

Текущий контракт Лионеля истекает будущим летом. Ожидается, что стороны достигнут соглашения по новой сделке уже в феврале.

Месси провел в этом сезоне за "Париж" 25 матчей, забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
sport.es

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