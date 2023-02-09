Зидану приготовиться: Руководство ПСЖ недовольно вылетом команды из Кубка Франции

Руководство "ПСЖ" недовольно работой Лукаса Кампоса в качестве спортивного директора. Менеджер Кристоф Галтье, которого пригласил португалец, также пока не оправдывает возложенных на него ожиданий.

В Дохе вопросы как к последним спортивным результатам – вылету из Кубка Франции и несколько неудачных матчей в Лиге 1, так и к трансферам.

Летом клуб расстался с многими игроками, разгрузив зарплатную ведомость, но новички не оправдали ожиданий. Выступления Солера, Саншеша и Фабиана Руиса не впечатляют руководство.

В клубе всё чаще смотрят в сторону свободного Зинедина Зидана. Ранее сообщалось, что француз готов вернуться к роботе главным тренером уже будущим летом.

Напомним, что "ПСЖ" предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" уже 14-го февраля. Очередной ранний вылет из главного турнира Европы, скорее всего, поставит крест на будущем Галтье в клубе.