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Зидану приготовиться: Руководство ПСЖ недовольно вылетом команды из Кубка Франции
В Катаре всерьез задумываются над сменой тренера
Фото: psg.fr
Руководство "ПСЖ" недовольно работой Лукаса Кампоса в качестве спортивного директора. Менеджер Кристоф Галтье, которого пригласил португалец, также пока не оправдывает возложенных на него ожиданий.
В Дохе вопросы как к последним спортивным результатам – вылету из Кубка Франции и несколько неудачных матчей в Лиге 1, так и к трансферам.
Летом клуб расстался с многими игроками, разгрузив зарплатную ведомость, но новички не оправдали ожиданий. Выступления Солера, Саншеша и Фабиана Руиса не впечатляют руководство.
В клубе всё чаще смотрят в сторону свободного Зинедина Зидана. Ранее сообщалось, что француз готов вернуться к роботе главным тренером уже будущим летом.
Напомним, что "ПСЖ" предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" уже 14-го февраля. Очередной ранний вылет из главного турнира Европы, скорее всего, поставит крест на будущем Галтье в клубе.
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