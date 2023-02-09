Месси получил травму в матче с Марселем. Он может пропустить встречу с Баварией в 1/8 финала ЛЧ

Лионель Месси получил повреждение задней поверхности бедра в матче Кубка Франции с "Марселем" (1:2), сообщает L’Equipe. Его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Баварии" 14-го февраля теперь под вопросом.

Лионель отыграл полный матч 1/4 Кубка Франции.

Аргентинец точно пропустит матч против "Монако" 11-го февраля. При этом в "ПСЖ" настроены оптимистично и считают, что он примет участие в матче против "Баварии".

Напомним, что точно не сыграет в матче с "Баварией" Килиан Мбаппе. В случае отстутствия ещё и Месси, "ПСЖ" придется непросто.

Лионель провел за "Пари Сен-Жермен" в этом сезоне 25 матчей, забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.