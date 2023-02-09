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Месси получил травму в матче с Марселем. Он может пропустить встречу с Баварией в 1/8 финала ЛЧ
К Мбаппе может прибавиться ещё один лидер атаки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси получил повреждение задней поверхности бедра в матче Кубка Франции с "Марселем" (1:2), сообщает L’Equipe. Его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Баварии" 14-го февраля теперь под вопросом.
Лионель отыграл полный матч 1/4 Кубка Франции.
Аргентинец точно пропустит матч против "Монако" 11-го февраля. При этом в "ПСЖ" настроены оптимистично и считают, что он примет участие в матче против "Баварии".
Напомним, что точно не сыграет в матче с "Баварией" Килиан Мбаппе. В случае отстутствия ещё и Месси, "ПСЖ" придется непросто.
Лионель провел за "Пари Сен-Жермен" в этом сезоне 25 матчей, забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.
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