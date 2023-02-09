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Джибриль Сиссе в сторис поблагодарил Малиновского за победу над ПСЖ и сфотографировался с украинцем – Фото

Франция
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Фанаты "Марселя" уже любят Руслана

Джибриль Сиссе в сторис поблагодарил Малиновского за победу над ПСЖ и сфотографировался с украинцем – Фото

Фото: @djibrilcisse1981

Новина українською

Джибриль Сиссе попросил у Руслана Малиновского футболку "Марселя" с его автографом после победы над "ПСЖ" в 1/8 Кубка Франции (2:1) 8-го января. Нападающий также сфотографировался с украинцем.

Он подписал историю в Инстаграм "Спасибо, мой брат". Следом он опубликовал два фото с футболкой Руслана и его автографом на ней.

Напомним, что Малиновский забил победный мяч в матче с "ПСЖ" в 1/8 финала Кубка Франции.

Джибриль Сиссе в свое время провел за "Марсель" 80 матчей, забил 37 голов и отдал 9 голевых передач.

Джибриль Сиссе в сторис поблагодарил Малиновского за победу над ПСЖ и сфотографировался с украинцем – Фото - изображение 1
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В статье: Джибриль Сиссе Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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