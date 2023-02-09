Джибриль Сиссе в сторис поблагодарил Малиновского за победу над ПСЖ и сфотографировался с украинцем – Фото

Джибриль Сиссе попросил у Руслана Малиновского футболку "Марселя" с его автографом после победы над "ПСЖ" в 1/8 Кубка Франции (2:1) 8-го января. Нападающий также сфотографировался с украинцем.

Он подписал историю в Инстаграм "Спасибо, мой брат". Следом он опубликовал два фото с футболкой Руслана и его автографом на ней.

Напомним, что Малиновский забил победный мяч в матче с "ПСЖ" в 1/8 финала Кубка Франции.

Джибриль Сиссе в свое время провел за "Марсель" 80 матчей, забил 37 голов и отдал 9 голевых передач.