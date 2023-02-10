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Мэр города, в котором живет Неймар, может подать жалобу прокурору из-за вечеринок футболиста

Франция
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Соседи не в восторге от бразильца

Мэр города, в котором живет Неймар, может подать жалобу прокурору из-за вечеринок футболиста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар громко отпраздновал своё 31-летие в прошлое восресенье, что сильно не понравилось его соседям, сообщает Le Parisien. Некоторые жители даже вызвали полицию, чтобы футболист сделал музыку тише.

Обращение к правоохранителям не помогло, а вечеринка продлилась почти до полуночи. Некоторые соседи футболиста обсуждают его досуг в закрытом чате.

О вечеринках высказался даже мэр Буживаля (пригород Парижа, где живет Неймар) Люк Ваттель: "Это не просто фоновый шум, это невероятно раздражает".

Он рассматривает подачу жалобы на Неймара прокурору за "неоднократное нарушение общественного порядка".

Он вспомнил вечеринку по случаю победы в Лиге 1, она продолжалась до 5 утра: "Мы могли бы оштрафовать его, но что мы можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату?".

Неймар в этом сезоне провел за "ПСЖ" 26 матчей, забил 17 голов и отдал 16 голевых передач. Недавно он был признан лучшим игроком года в Бразилии в третий раз подряд и шестой раз в карьере.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
leparisien.fr

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