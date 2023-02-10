Лига 1. Ницца без проблем справилась с Аяччо на своем поле

В сегодняшнем матче Лиги 1 "Ницца" принимала дома "Аяччо" только с одной целью: добавить еще три очка к своим нескромным 37 баллам в таблице. Команда справилась с задачей на отлично, забив три мяча и не пропустив не одного. Как же развивались события в нашем поедике - рассмотрим далее.

С первых минут было видно доминирование "красно-черных" на поле. Хозяева держали мяч и не давали сопернику возможности атаковать, ровно как и просто демонстрировать владение. Диагональные пасы и быстрый переход с обороны в атаку обескураживали "Аяччо" и позволяли "Ницце" делать разницу.

Таким образом, уже на третьей минуте домашняя команда смогла забить. Бунани хорошо постарался на фланге и смог отдать качественную диагональ в центр, но немного назад. Там Данте подхватил игровой снаряд, а затем фактически без проблем вышел один на один с голкипером. Дальше вариантов было мало - ветеран французского футбола технично положил под правую штангу, без шансов для вратаря.

Первый тайм не принес болельщикам много динамики. Только после 30-й минуты начало что-то получаться у "Аяччо", но ничего результативного так и не удалось увидеть. Все же стоит отметить, что неплохой момент был у Шаброля. Тот нашел немного свободного пространства недалеко от одиннадцатиметровой отметки и высоко выпрыгнул навстречу подаче со штрафного. Он пробил головой по центру ворот, но Каспер Шмайхель не разрешил мячу попасть в сетку.

Уже в тайме номер два усилия "Ниццы", нацеленные на взятие трех очков, продолжились. На 69 минуте Диоп смог очень качественно навесить с фланга прямо на голову Браими. Билал не промахнулся - он обработал круглого одним касанием, а вторым отправил его под перекладину. Таким образом, счет на табло удвоился.

Однако останавливаться команда "красно-черных" не собиралась. Уже в добавленное ко второму тайму времени тот же Браими смог сделать дубль. Игрок решился на мощный удар издали и не прогадал - голкипер не был готов к подобному развитию событий, среагировать не удалось.

Таким образом, "Ницца" добывает очередные три очка и закрепляется на седьмом месте таблицы. "Аяччо" в свою очередь не получает ни одного балла и остается в зоне вылета с 18 очками в активе.

Ницца - Аяччо 3:0

Голы: Данте 3, Браими 69, 90.

Ницца: Шмайхель, Лотомба, Данте, Тодибо, Менди, Тюрам, Будауи, Рэмси, Бунани, Моффи, Лаборд.

Аяччо: Леруа, Альфонс, Авинель, Гонсалес, Юссуф, Видаль, Шаброль, Баретто, Нури, Баяла, Эль-Идрисси.

Предупреждение: Будауи, 57