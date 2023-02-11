Монако - ПСЖ 3:1. Без Месси и Мбаппе. Видеообзор матча

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Монако". Монегаски поразили ворота соперника три раза, на что парижане ответили лишь одним мячем. В составе гостей не принимали участие в этом поединке Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Благодаря этой победе, "Монако" сократил отрыв от первого "ПСЖ" в таблице до 7 очков.

Лига 1, 23-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – ПСЖ 3:1

Голы: Головин 4, Бен Йеддер 18, 45+2 – Заир-Эмри 39