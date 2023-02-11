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Монако - ПСЖ 3:1. Без Месси и Мбаппе. Видеообзор матча

Франция
(1 голосов)

Парижане по-прежнему первые в таблице

Монако - ПСЖ 3:1. Без Месси и Мбаппе. Видеообзор матча

Фото: AS Monaco, Twitter

Новина українською

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Монако". Монегаски поразили ворота соперника три раза, на что парижане ответили лишь одним мячем. В составе гостей не принимали участие в этом поединке Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Благодаря этой победе, "Монако" сократил отрыв от первого "ПСЖ" в таблице до 7 очков.

Лига 1, 23-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – ПСЖ 3:1

Голы: Головин 4, Бен Йеддер 18, 45+2 – Заир-Эмри 39

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В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
11.02.2023 в 21:09
Не дивився І Слава Богу Знов таки провали в ЗІРКОВОМУ захисті, а з тріо залишився тільки ОДИН і "мегакоманди" НЕТ!
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