Мбаппе отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ в Лиге-1

"Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил "Монако" в выездном матче в рамках 23-го тура французской Лиги-1.

Лидер парижан Килиан Мбаппе, который участия в матче не принимал, лаконично прокомментировал исход матча, обратившись к своим партнерам:

"Давайте оставаться сильными и едиными", - написал Мбаппе в своих социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне у француза 25 голов и шесть результативных передач в 26 сыгранных матчах.