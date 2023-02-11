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Мбаппе отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ в Лиге-1

Франция
(1 голосов)

Француз поддержал своих партнеров

Мбаппе отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ в Лиге-1

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил "Монако" в выездном матче в рамках 23-го тура французской Лиги-1.

Лидер парижан Килиан Мбаппе, который участия в матче не принимал, лаконично прокомментировал исход матча, обратившись к своим партнерам:

"Давайте оставаться сильными и едиными", - написал Мбаппе в своих социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне у француза 25 голов и шесть результативных передач в 26 сыгранных матчах.

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В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
11.02.2023 в 22:17
Сенсаційно? На чому взагалі той ПСЖ тримається? Команди у них нема і гри, відповідно, також.
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