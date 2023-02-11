Франция
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Мбаппе отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ в Лиге-1
Француз поддержал своих партнеров
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
"Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил "Монако" в выездном матче в рамках 23-го тура французской Лиги-1.
Лидер парижан Килиан Мбаппе, который участия в матче не принимал, лаконично прокомментировал исход матча, обратившись к своим партнерам:
"Давайте оставаться сильными и едиными", - написал Мбаппе в своих социальных сетях.
Напомним, в нынешнем сезоне у француза 25 голов и шесть результативных передач в 26 сыгранных матчах.
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kalan-86 (Анкара)
11.02.2023 в 22:17
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