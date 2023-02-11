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Начало матча Клермон – Марсель отложили на 50 минут. На трибунах произошла потасовка фанатов

Франция
(1 голосов)

Малиновский ждет возможности выйти на поле

Начало матча Клермон – Марсель отложили на 50 минут. На трибунах произошла потасовка фанатов

Фото: Clermont Foot 63

UA-Футбол
Новина українською

Матч чемпионата Франции между "Марселем", за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, и "Клермоном" был отложен из-за применения слезоточивого газа.

Сообщается, что из-за столкновений болельщиков у стадиона хозяев поля. В ситуацию пришлось вмешиваться местной полиции – был применен слезоточивый газ, который попал на трибуны.

По официальным заявлениям пресс-службы команды-хозяев, футболистам ничего не угрожает. Все игроки и персонал обеих команд быстро покинули поле после того, как почувствовали слезоточивый газ.

"Начало матча отложено на несколько минут из-за применения полицией слезоточивого газа после потасовок, имевших место на стадионе", - пишет пресс-служба.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Марселя" на данный матч.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Клермон (Клермон-Ферран)
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