Гальтье - о поражении ПСЖ в матче с Монако: Я в ярости из-за катастрофического начала

"Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил "Монако" в выездном матче в рамках 23-го тура французской Лиги-1.

Наставник парижан Кристоф Гальтье подвел итоги проигранного матча, высказав недовольство игрой своих подопечных в начале встречи:

"Я в ярости из-за катастрофического начала. Третий мяч мы пропустили после контратаки. Отыграться с 1:3 уже было сложнее. Поэтому я зол", приводит слова наставника издание Goal.

Также, специалист посетовал на ситуацию с вирусом, который царит в стане парижского клуба, и рассказал о настрое на игру с "Баварией" в Лиге чемпионов:

"У нас есть потери, в команде гулял вирус, но мы не будем этим прикрываться. Сейчас у нас сложный период — как у игроков, так и у фанатов. Во вторник нас ждёт важный матч с «Баварией», нам нужно объединиться, чтобы восстановить энергию, уверенность в себе и травмированных игроков", - добавил тренер.