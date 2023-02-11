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Гальтье - о поражении ПСЖ в матче с Монако: Я в ярости из-за катастрофического начала

Франция
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Неожиданное поражение чемпионов

Гальтье - о поражении ПСЖ в матче с Монако: Я в ярости из-за катастрофического начала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" сенсационно уступил "Монако" в выездном матче в рамках 23-го тура французской Лиги-1.

Наставник парижан Кристоф Гальтье подвел итоги проигранного матча, высказав недовольство игрой своих подопечных в начале встречи:

"Я в ярости из-за катастрофического начала. Третий мяч мы пропустили после контратаки. Отыграться с 1:3 уже было сложнее. Поэтому я зол", приводит слова наставника издание Goal.

Также, специалист посетовал на ситуацию с вирусом, который царит в стане парижского клуба, и рассказал о настрое на игру с "Баварией" в Лиге чемпионов:

"У нас есть потери, в команде гулял вирус, но мы не будем этим прикрываться. Сейчас у нас сложный период — как у игроков, так и у фанатов. Во вторник нас ждёт важный матч с «Баварией», нам нужно объединиться, чтобы восстановить энергию, уверенность в себе и травмированных игроков", - добавил тренер.

Ранее о провальном матче высказался лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который против "Монако" не играл.

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В статье: Кристоф Гальтье Монако Пари Сен-Жермен (Париж)
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