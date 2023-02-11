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Малиновский заработал пенальти в матче с Клермоном, мощно пробив со штрафного
Санчес уверенно переиграл голкипера соперников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Закончился первый тайм матча 23 тура французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном. Минимальную победу по итогам первой половины игры одержала команда Руслана Малиновского.
"Марселю" удалось отрыть счет в концовке первого тайма - точным удалом с 11-метровой отметки отличился чилийский форвард Алексис Санчес.
Примечательно, что пенальти удалось заработать нашему соотечественнику - Руслану Малиновскому, который мощным ударом со штрафного пробивал по воротах, однако, защитник соперника прервал выстрел украинца, сыграв рукой. После просмотра VAR арбитр без сомнений указал на "точку".
Стоит отметить, что
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