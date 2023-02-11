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Малиновский заработал пенальти в матче с Клермоном, мощно пробив со штрафного

Франция
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Санчес уверенно переиграл голкипера соперников

Малиновский заработал пенальти в матче с Клермоном, мощно пробив со штрафного

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Закончился первый тайм матча 23 тура французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном. Минимальную победу по итогам первой половины игры одержала команда Руслана Малиновского.

"Марселю" удалось отрыть счет в концовке первого тайма - точным удалом с 11-метровой отметки отличился чилийский форвард Алексис Санчес.

Примечательно, что пенальти удалось заработать нашему соотечественнику - Руслану Малиновскому, который мощным ударом со штрафного пробивал по воротах, однако, защитник соперника прервал выстрел украинца, сыграв рукой. После просмотра VAR арбитр без сомнений указал на "точку".

Стоит отметить, что начало матча было отложено на 50 минут из-за фанатских беспорядков.

Видео гола

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Клермон (Клермон-Ферран)
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