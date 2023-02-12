Франция
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Лига 1. Клермон - Марсель 0:2. Немного футбола и немного свободной борьбы
Болельщикам этот поединок запомнится надолго
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет будет доступен в ближайшее время
Клермон - Марсель 0:2
Голы: Санчес 44, 81
Клермон: Диав - Ожье, Ветеска, Куфре - Аллевина, Маньен, Хауи, Боржес - Чам, Морер - Куэи.
Марсель: Лопес — Жиго, Балерди, Колашинац — Клос, Юндер, Ронжье, Тавареш — Малиновский, Гендузи — Санчес.
Предупреждения: Маньин 35, Чам 43, Ветеска 45, Аллевина 55 - Балерди 25, Санчес 68, Ундер 84.
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