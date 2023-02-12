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Тудор: У меня нет объяснения нашим успехам на выезде

Франция
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Тренер Руслана Малиновского просто выполняет свою работу

Тудор: У меня нет объяснения нашим успехам на выезде

Фото: butfootballclub.fr

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Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал выездную победу над "Клермоном" (0:2) в 23-м туре Лиги 1.

"Эти три очка очень важны. Поле было не очень качественным. У меня нет объяснения нашим успехам на выезде. Это статистика, но наш подход к игре остается прежним.

Всегда тяжело играть три матча в течение шести дней. Нагружаются не только ноги, но и голова, когда видишь, с какой интенсивностью мы играли против "ПСЖ" в среду.

Что касается травмы Самюэля Жиго, то мы надеемся, что она не слишком серьезная, но нужно пройти обследование", - сказал Тудор.

После победы над "Клермоном" "Марсель" вернул себе второе место в чемпионате Франции. Отставание от "ПСЖ" сейчас составляет пять очков.

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В статье: Лига 1 Марсель Клермон (Клермон-Ферран) Игор Тудор
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Источник:
L'Equipe

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