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Тудор: У меня нет объяснения нашим успехам на выезде
Тренер Руслана Малиновского просто выполняет свою работу
Фото: butfootballclub.fr
Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал выездную победу над "Клермоном" (0:2) в 23-м туре Лиги 1.
"Эти три очка очень важны. Поле было не очень качественным. У меня нет объяснения нашим успехам на выезде. Это статистика, но наш подход к игре остается прежним.
Всегда тяжело играть три матча в течение шести дней. Нагружаются не только ноги, но и голова, когда видишь, с какой интенсивностью мы играли против "ПСЖ" в среду.
Что касается травмы Самюэля Жиго, то мы надеемся, что она не слишком серьезная, но нужно пройти обследование", - сказал Тудор.
После победы над "Клермоном" "Марсель" вернул себе второе место в чемпионате Франции. Отставание от "ПСЖ" сейчас составляет пять очков.
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