Тудор: У меня нет объяснения нашим успехам на выезде

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал выездную победу над "Клермоном" (0:2) в 23-м туре Лиги 1.

"Эти три очка очень важны. Поле было не очень качественным. У меня нет объяснения нашим успехам на выезде. Это статистика, но наш подход к игре остается прежним.

Всегда тяжело играть три матча в течение шести дней. Нагружаются не только ноги, но и голова, когда видишь, с какой интенсивностью мы играли против "ПСЖ" в среду.

Что касается травмы Самюэля Жиго, то мы надеемся, что она не слишком серьезная, но нужно пройти обследование", - сказал Тудор.