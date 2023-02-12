Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кимпембе - после поражения от Монако: У нас нет кризиса, сезон еще длинный
Защитник верит, что упущенное удастся наверстать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "ПСЖ" Преснел Кимпембе после поражения от "Монако" (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции сообщил, что у его команды нет кризиса. До этого парижане вылетели из Кубка Франции, проиграв "Марселю" в 1/8 финала.
"Нынешнюю ситуацию в клубе нельзя назвать кризисом. Сезон еще длинный, он еще не закончился. Мы должны вернуться и сделать все возможное, чтобы хорошо выступить в следующих матчах.
Быть футболистом "ПСЖ" очень тяжело. Мы должны взять на себя ответственность и принимать правильные решения на поле", - сказал игрок.
14 февраля "ПСЖ" проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". В матче не примет участие Килиан Мбаппе и, вероятно, Лионель Месси - оба нападающих восстанавливаются после травм.
Популярное сейчас
- Тудор: У меня нет объяснения нашим успехам на выезде
- Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком
- Победа Лунина на клубном ЧМ, ничьи Мудрика и Зинченко. Главные новости за 11 февраля
- Тренер ПСЖ об ударе Малиновского: Пропустили глупый гол в касание с 20 метров
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал