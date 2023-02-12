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Кимпембе - после поражения от Монако: У нас нет кризиса, сезон еще длинный

Франция
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Защитник верит, что упущенное удастся наверстать

Кимпембе - после поражения от Монако: У нас нет кризиса, сезон еще длинный

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Преснел Кимпембе после поражения от "Монако" (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции сообщил, что у его команды нет кризиса. До этого парижане вылетели из Кубка Франции, проиграв "Марселю" в 1/8 финала.

"Нынешнюю ситуацию в клубе нельзя назвать кризисом. Сезон еще длинный, он еще не закончился. Мы должны вернуться и сделать все возможное, чтобы хорошо выступить в следующих матчах.

Быть футболистом "ПСЖ" очень тяжело. Мы должны взять на себя ответственность и принимать правильные решения на поле", - сказал игрок.

14 февраля "ПСЖ" проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". В матче не примет участие Килиан Мбаппе и, вероятно, Лионель Месси - оба нападающих восстанавливаются после травм.

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В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Преснел Кимпембе
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Источник:
LE PARISIEN

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