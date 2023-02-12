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Мбаппе может расторгнуть контракт с ПСЖ в одностороннем порядке
Соглашение предусматривает такую опцию
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Контракт нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе позволяет футболисту расторгнуть соглашение в одностороннем порядке летом 2024 года. По сведениям издания Mundo Deportivo, 24-летний футболист подписал соглашение по схеме "2+1".
Сообщается, что мадридский "Реал" по-прежнему заинтересован в подписании Мбаппе, как и сам Килиан в переходе в испанскую команду.
У 24-летнего Килиана Мбаппе 25 голов и шесть результативных передач в 26 встречах нынешнего сезона. Он точно пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" из-за травмы.
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