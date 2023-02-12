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Мбаппе может расторгнуть контракт с ПСЖ в одностороннем порядке

Франция
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Соглашение предусматривает такую опцию

Мбаппе может расторгнуть контракт с ПСЖ в одностороннем порядке

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

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Контракт нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе позволяет футболисту расторгнуть соглашение в одностороннем порядке летом 2024 года. По сведениям издания Mundo Deportivo, 24-летний футболист подписал соглашение по схеме "2+1".

Сообщается, что мадридский "Реал" по-прежнему заинтересован в подписании Мбаппе, как и сам Килиан в переходе в испанскую команду.

У 24-летнего Килиана Мбаппе 25 голов и шесть результативных передач в 26 встречах нынешнего сезона. Он точно пропустит первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" из-за травмы.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Mundo Deportivo

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