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Лига 1. Сенсация в Тулузе, Балогун и Дэвид продолжают забивать

Франция
(1 голосов)

Ренн сенсационно уступил

Лига 1. Сенсация в Тулузе, Балогун и Дэвид продолжают забивать

Фото: LOSC, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 23-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Ренн 3:1

Голы: Ратао 27, Абухляль 28, Даллинга 37 – Руо 55 (аг)

Лилль, Роазон Парк

Лилль – Страсбур 2:0

Голы: Дэвид 23 (п), 28

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Труа 4:0

Голы: Мунеци 10, Маолида 44, Балогун 50, Каюсте 82

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Брест 3:0

Голы: Эрель 4 (аг), Саванье 17 (п), Вахи 54

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В статье: Реймс Труа Монпелье Ренн Брест "Тулуза" Страсбур Лилль
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