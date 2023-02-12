Франция
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Лига 1. Сенсация в Тулузе, Балогун и Дэвид продолжают забивать
Ренн сенсационно уступил
Фото: LOSC, Twitter
Лига 1. 23-й тур
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Ренн 3:1
Голы: Ратао 27, Абухляль 28, Даллинга 37 – Руо 55 (аг)
Лилль, Роазон Парк
Лилль – Страсбур 2:0
Голы: Дэвид 23 (п), 28
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Труа 4:0
Голы: Мунеци 10, Маолида 44, Балогун 50, Каюсте 82
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – Брест 3:0
Голы: Эрель 4 (аг), Саванье 17 (п), Вахи 54
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