"Молюсь за вас": комментатор, который назвал Малиновского русским, извинился перед украинцем

Вчера, 11 февраля, состоялся матч французской Лиги-1 в котором "Марсель" на выезде встречался с "Клермоном".

В конце первого тайма этой встречи один из комментаторов назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином. Причем, оговоркой это точно назвать нельзя, ведь спустя несколько секунд этот же комментатор, реагируя на удар украинца, сказал: "Он направил мяч обратно в Москву".

Сегодня коментатор американского бродкастера BeIn Sport Фил Шоэн извинился перед полузащитником сборной Украины, признав свою ошибку:

Ruslan, Sincere apologies for my slip of the tongue. I did say Ukrainian often. However after your shot I did say Moscow once. After filling an hour because of the tear gas, I've no idea about Russia. Serious, sensitive times, which I pray over often. I apologize for the mistake.