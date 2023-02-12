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"Молюсь за вас": комментатор, который назвал Малиновского русским, извинился перед украинцем

Франция
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Комментатор объяснил свои слова

"Молюсь за вас": комментатор, который назвал Малиновского русским, извинился перед украинцем

Твиттер Марселя

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 11 февраля, состоялся матч французской Лиги-1 в котором "Марсель" на выезде встречался с "Клермоном".

В конце первого тайма этой встречи один из комментаторов назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином. Причем, оговоркой это точно назвать нельзя, ведь спустя несколько секунд этот же комментатор, реагируя на удар украинца, сказал: "Он направил мяч обратно в Москву".

Сегодня коментатор американского бродкастера BeIn Sport Фил Шоэн извинился перед полузащитником сборной Украины, признав свою ошибку:

"Руслан, искренне прошу прощения за оговорку. Я часто повторял, что «украинский» футболист. Однако после вашего удара я однажды сказал "Москва". После того, как я заполнял эфир в течение часа через слезоточивый газ, у меня не было представления о России. Серьезные, болезненные времена, над которыми я молюсь. Прошу прощения за ошибку", - написал комментатор на своей странице в Twitter.

Напомним, "Марсель" обыграл "Клермон". Руслан Малиновский сумел заработать пенальти в матче, мощно пробил со штрафного.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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