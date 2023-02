"Не в Твиттере": Малиновский отреагировал на извинения комментатора, который назвал его русским

Во вчерашнем матче французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном" американский комментатор назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином.

Комментатор уже успел принести украинцу искренние извинения , заявив, что молится за Украину. Руслан Малиновский не прошел мимо слов специалиста, отреагировав на извинения:

Damn, I didn't think that gas in France could make effects in Florida. I'm sorry.

Because you made a mistake on TV, I would like to hear apologies during the next livestream, not on Twitter.