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"Не в Твиттере": Малиновский отреагировал на извинения комментатора, который назвал его русским
Руслан ждет извинений в прямом эфире
Фото: instagram.com/olympiquedemarseille
Во вчерашнем матче французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном" американский комментатор назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином.
Комментатор уже успел принести украинцу
"Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующего прямого эфира, а не в Твиттере, - написал Малиновский.
Damn, I didn't think that gas in France could make effects in Florida. I'm sorry.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 12, 2023
Because you made a mistake on TV, I would like to hear apologies during the next livestream, not on Twitter.
Напомним, "Марсель" обыграл "Клермон". Руслан Малиновский сумел заработать пенальти в матче, мощно пробил со штрафного.
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