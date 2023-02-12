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"Не в Твиттере": Малиновский отреагировал на извинения комментатора, который назвал его русским

Франция
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Руслан ждет извинений в прямом эфире

"Не в Твиттере": Малиновский отреагировал на извинения комментатора, который назвал его русским

Фото: instagram.com/olympiquedemarseille

UA-Футбол
Новина українською

Во вчерашнем матче французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном" американский комментатор назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином.

Комментатор уже успел принести украинцу искренние извинения, заявив, что молится за Украину. Руслан Малиновский не прошел мимо слов специалиста, отреагировав на извинения:

"Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующего прямого эфира, а не в Твиттере, - написал Малиновский.

Напомним, "Марсель" обыграл "Клермон". Руслан Малиновский сумел заработать пенальти в матче, мощно пробил со штрафного.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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