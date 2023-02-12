"Не в Твиттере": Малиновский отреагировал на извинения комментатора, который назвал его русским

Во вчерашнем матче французской Лиги-1 между "Марселем" и "Клермоном" американский комментатор назвал украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского россиянином.

Комментатор уже успел принести украинцу искренние извинения , заявив, что молится за Украину. Руслан Малиновский не прошел мимо слов специалиста, отреагировав на извинения:

"Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующего прямого эфира, а не в Твиттере, - написал Малиновский.

Damn, I didn't think that gas in France could make effects in Florida. I'm sorry.

Because you made a mistake on TV, I would like to hear apologies during the next livestream, not on Twitter. — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 12, 2023

Напомним, "Марсель" обыграл "Клермон". Руслан Малиновский сумел заработать пенальти в матче, мощно пробил со штрафного.