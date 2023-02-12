Лига 1. 23-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Ланс 2:1

Голы: Ляказетт 23, Шерки 64 – Мачадо 39

"Лион" потихоньку выходит из психологического ямы, добыв третью победу кряду во всех турнирах. Примечательным виктория над "Лансом" стала и потому, что впервые за 5 поединков удалось взять три очка на "Стад Олимпик Лионне". Таким образом удалось избежать повторения антирекорда эпохи астролога Раймона Доменека.

Результат вновь обеспечил дуэт Александера Ляказетта и Райана Шерки. И капитан, и юный вундеркинд отметились голами в третьей игре кряду. Ляказетт из-за повреждения покинул поле в перерыве, но до того сумел увенчать шикарный разрезающий пас от Шерки голом на 23-й минуте встречи. Юноша же и вовсе забил победный в середине второй половины.

Стилистически "Лион" всё так же слаб. "Ланс" сейчас откровенно не в форме, некоторые из их ключевых игровых механизмом напрочь перестали работать, но это не помешало гостям владеть игровым перевесом что в первом, что во втором таймах. "Ткачи" же не стеснялись подолгу сидеть в низком оборонительном блоке, отбиваясь в защите числом, а в атаке уповая лишь на индивидуальный талант своего капитана и Шерки.

Конкретно в этот раз план Лорана Блана сработал. Но сложно сказать, как чисто в игровом плане опытный тренер собирается развивать команду в среднесрочной перспективе. От наставника молодые игроки пока получают лишь доверие в виде игровых минут. Также Блан неоднократно говорил о психологической кризисе команды и недостатке уверенности у большинства игроков. Победы с этим, безусловно, помогут, но осторожная игра вторым номером вряд ли способствует росту решительности.

Если говорить о "Лансе", то парни Франка Эса откровенно сбавили обороты в последние недели. Серия из четырёх матчей без побед закономерно оставила коллектив за пределами топ-3. Системные сбои в игре быстро не исправить, а кадровый потенциал команды слишком мал. Потому, надеяться на попадение "кроваво-жёлтых" за Лигу Чемпионов всё же не приходится.

Лион: Лопеш – Диоманде, Ловрен, Лукеба – Кумбеди, Какре, Толиссо, Тальяфико – Шерки (Лепенан, 80), Ляказетт (Сарр, 46), Баркола (Дембеле, 66)

Ланс: Самба – Гради (Кошта, 69), Данзо, Медина – Ле Кардиналь (Франковски, 63), Абдул-Самед, Фофана, Мачадо (Айдара, 77) – Томассон, Фюльжени (Опенда, 63) – Сотока (Лабо-Ласкари, 77)

Предупреждения: Лукеба 14 – Абдул-Самед 85