Мбаппе тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Баварией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с "Пари Сен-Жермен". Как утверждает L'Equipe, сегодня форвард занимался в общей группе парижан.

В воскресенье, 12 февраля он провел только часть тренировки со своими партнерами, прежде чем продолжить индивидуальную работу. Его присутствие - довольно приятная новость. Однако это не гарантирует, что Килиан может набрать необходимые кондиции ко встрече с "Баварией" в Лиге чемпионов.

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Напомним, Мбаппе получил травму бедра в матче Лиги 1 с "Монпелье" (2:0). В текущем сезоне француз провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и выполнил 6 результативных передач.

Матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится завтра, 14 февраля. Начало - в 22:00 (киевское время).