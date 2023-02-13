  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Баварией
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Баварией

Франция
(1 голосов)

Однако это не означает, что он может выйти на поле

Мбаппе тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Баварией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с "Пари Сен-Жермен". Как утверждает L'Equipe, сегодня форвард занимался в общей группе парижан.

В воскресенье, 12 февраля он провел только часть тренировки со своими партнерами, прежде чем продолжить индивидуальную работу. Его присутствие - довольно приятная новость. Однако это не гарантирует, что Килиан может набрать необходимые кондиции ко встрече с "Баварией" в Лиге чемпионов.

Читайте такжеМбаппе может расторгнуть контракт с ПСЖ в одностороннем порядке

Напомним, Мбаппе получил травму бедра в матче Лиги 1 с "Монпелье" (2:0). В текущем сезоне француз провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и выполнил 6 результативных передач.

Матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится завтра, 14 февраля. Начало - в 22:00 (киевское время).

По теме
yellow-arrow
Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Шахтер и Днепр-1 в еврокубках, Арсенал против Ман Сити. Расписание футбола на 13-19 февраля
yellow-arrow
Лион – Ланс 2:1. Невероятный Шерки и продолжение победной серии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде