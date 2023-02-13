Месси и Мбаппе попали в заявку ПСЖ на матч с Баварией 14-го февраля

"ПСЖ" опубликовал заявку на матч 1/8 Лиги чемпионов против "Баварии" 14-го февраля. В список попали Килиан Мбаппе и Лионель Месси, которые пропустили встречу с "Монако" (1:3) 11-го февраля из-за травм.

Также в список попал Марко Верратти. Итальянец также пропустил матч против "Монако" на выходных.

Ранее сообщалось, что Мбаппе точно пропустит матч с мюнхенцами, а участие Месси под большим вопросом.

Тем не менее, сегодня стало известно, что Мбаппе тренируется в общей группе команды.

"ПСЖ" сыграет с "Баварией" дома завтра, 14-го февраля. Начало встречи в 22:00.

Ответный матч состоится 8-го марта.