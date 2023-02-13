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Месси и Мбаппе попали в заявку ПСЖ на матч с Баварией 14-го февраля
Надежда фанатов парижан
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Amir Levy
"ПСЖ" опубликовал заявку на матч 1/8 Лиги чемпионов против "Баварии" 14-го февраля. В список попали Килиан Мбаппе и Лионель Месси, которые пропустили встречу с "Монако" (1:3) 11-го февраля из-за травм.
Также в список попал Марко Верратти. Итальянец также пропустил матч против "Монако" на выходных.
Ранее сообщалось, что Мбаппе точно пропустит матч с мюнхенцами, а участие Месси под большим вопросом.
Тем не менее, сегодня стало известно, что Мбаппе тренируется в общей группе команды.
"ПСЖ" сыграет с "Баварией" дома завтра, 14-го февраля. Начало встречи в 22:00.
Ответный матч состоится 8-го марта.
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