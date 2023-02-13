Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галтье о матче с Баварией: Шансы 50 на 50. Если Килиан выйдет, то чтобы играть, а не пугать
Одна из самых интересных пар в 1/8 ЛЧ
Фото: psg.fr
Кристоф Галтье ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/8 Лиги чемпионов с "Баварией" 14-го февраля. Он обсудил Килиана Мбаппе, шансы команд и неудачи в последних встречах.
Напомним, что Килиан получил травму в матче Лиги 1 с "Монпелье" 1-го февраля. Считалось, что он точно пропустит матч с "Баварией", но 13-го февраля, француз провел полную тренировку с первой командой.
О неудачах в последнее время.
– Это сложная ситуация. Это часть сезона. Я думаю, но также и действую. Я стараюсь найти лучшую организацию и лучшие ассоциации. Я отбрасываю все, что можно сказать обо мне.
О Мбаппе.
– Он тренировался в группе, провел занятие целиком. Впечатления очень позитивные.
Насчет его присутствия в старте – оценим завтра утром. Сначала спросим Килиана, потом пообщаемся с медперсоналом.
Сейчас я говорю с вами и не знаю, будет ли он в заявке. Но если будет, то чтобы играть, а не пугать "Баварию".
О шансах команд.
– 50 на 50. Это игра Лиги чемпионов. Мои футболисты привыкли к таким топ-матчам. Сейчас мой состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих матчах, – сказал Гальтье.
Матч начнется завтра, 14-го февраля, в 22:00. Ответная встреча пройдет 8-го марта.
Популярное сейчас
- У Данченко из Зари случился инфаркт на тренировке, у него трижды останавливалось сердце
- Резников уехал на Рамштайн-9 и назвал главные вопросы, которые будут подняты на встрече
- Шахтер и Днепр-1 в еврокубках, Арсенал против Ман Сити. Расписание футбола на 13-19 февраля
- Тренер ПСЖ об ударе Малиновского: Пропустили глупый гол в касание с 20 метров
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО