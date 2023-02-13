Галтье о матче с Баварией: Шансы 50 на 50. Если Килиан выйдет, то чтобы играть, а не пугать

Кристоф Галтье ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/8 Лиги чемпионов с "Баварией" 14-го февраля. Он обсудил Килиана Мбаппе, шансы команд и неудачи в последних встречах.

Напомним, что Килиан получил травму в матче Лиги 1 с "Монпелье" 1-го февраля. Считалось, что он точно пропустит матч с "Баварией", но 13-го февраля, француз провел полную тренировку с первой командой.

О неудачах в последнее время.

– Это сложная ситуация. Это часть сезона. Я думаю, но также и действую. Я стараюсь найти лучшую организацию и лучшие ассоциации. Я отбрасываю все, что можно сказать обо мне.

О Мбаппе.

– Он тренировался в группе, провел занятие целиком. Впечатления очень позитивные.

Насчет его присутствия в старте – оценим завтра утром. Сначала спросим Килиана, потом пообщаемся с медперсоналом.

Сейчас я говорю с вами и не знаю, будет ли он в заявке. Но если будет, то чтобы играть, а не пугать "Баварию".

О шансах команд.

– 50 на 50. Это игра Лиги чемпионов. Мои футболисты привыкли к таким топ-матчам. Сейчас мой состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих матчах, – сказал Гальтье.

Матч начнется завтра, 14-го февраля, в 22:00. Ответная встреча пройдет 8-го марта.