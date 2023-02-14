  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Новый тренер для Соболя. Экс-наставник Лилля возглавил Страсбур
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый тренер для Соболя. Экс-наставник Лилля возглавил Страсбур

Франция
(1 голосов)

Команда борется за выживание в Лиге 1

Новый тренер для Соболя. Экс-наставник Лилля возглавил Страсбур

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из аутсайдеров Лиги 1 - "Страсбур" решился на тренерские перестановки. Новым главным тренером был назначен 61-летний Фредерик Антонетти, информирует официальный сайт клуба.

Он сменил на этой должности Матье Ле Скорне. Сегодня французский специалист даст пресс-конференцию, после чего проведет первую тренировку команды, за которую выступает украинец Эдуард Соболь.

Ранее Антонетти работал с "Бастией", "Лиллем", "Сент-Этьеном", "Ренном", "Ниццей" и "Метцем".

"Страсбур" занимает 17-е место в таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков в 23 матчах. 18 февраля Фредерик дебютирует в матче против "Анже", который идет 20-м.

По теме
yellow-arrow
Комментатор, который назвал Малиновского россиянином, задонатил 100 долларов в поддержку Украины
yellow-arrow
Галтье о матче с Баварией: Шансы 50 на 50. Если Килиан выйдет, то чтобы играть, а не пугать
yellow-arrow
Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фредерик Антонетти Страсбур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rcstrasbourgalsace.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде