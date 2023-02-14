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Новый тренер для Соболя. Экс-наставник Лилля возглавил Страсбур
Команда борется за выживание в Лиге 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из аутсайдеров Лиги 1 - "Страсбур" решился на тренерские перестановки. Новым главным тренером был назначен 61-летний Фредерик Антонетти, информирует официальный сайт клуба.
Он сменил на этой должности Матье Ле Скорне. Сегодня французский специалист даст пресс-конференцию, после чего проведет первую тренировку команды, за которую выступает украинец Эдуард Соболь.
Ранее Антонетти работал с "Бастией", "Лиллем", "Сент-Этьеном", "Ренном", "Ниццей" и "Метцем".
"Страсбур" занимает 17-е место в таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков в 23 матчах. 18 февраля Фредерик дебютирует в матче против "Анже", который идет 20-м.
???? Frédéric Antonetti s’est engagé aujourd’hui en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace.— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 13, 2023
Il dirigera sa première séance d'entraînement dès demain après-midi.
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