Новый тренер для Соболя. Экс-наставник Лилля возглавил Страсбур

Один из аутсайдеров Лиги 1 - "Страсбур" решился на тренерские перестановки. Новым главным тренером был назначен 61-летний Фредерик Антонетти, информирует официальный сайт клуба.

Он сменил на этой должности Матье Ле Скорне. Сегодня французский специалист даст пресс-конференцию, после чего проведет первую тренировку команды, за которую выступает украинец Эдуард Соболь.

Ранее Антонетти работал с "Бастией", "Лиллем", "Сент-Этьеном", "Ренном", "Ниццей" и "Метцем".

"Страсбур" занимает 17-е место в таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков в 23 матчах. 18 февраля Фредерик дебютирует в матче против "Анже", который идет 20-м.