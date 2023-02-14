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Источник: Мбаппе начнет матч ЛЧ с Баврией в запасе

Франция
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У Галтье есть план на встречу

Источник: Мбаппе начнет матч ЛЧ с Баврией в запасе

Твіттер ПСЖ/Автор невідомий

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Килиан Мбаппе начнет матч "ПСЖ" в 1/8 Лиги чемпионов с "Баврией" 14-го февраля в запасе, сообщает Le Parisien. Француз получил травму бедра в матче с "Монпелье" (2:0) 1-го февраля.

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Напомним, что Мбаппе попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Баварией", несмотря на недавнюю травму. Он также провел полную тренировочну сессию за день до матча.

Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции предположил, что Мбаппе выйдет на 60-ой минуте под уставших защитников "Баварии".

Матч "ПСЖ" – "Бавария" начнется в 22:00. Ответная встреча – 8-го марта.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
leparisien.fr

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