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Источник: Мбаппе начнет матч ЛЧ с Баврией в запасе
У Галтье есть план на встречу
Твіттер ПСЖ/Автор невідомий
Килиан Мбаппе начнет матч "ПСЖ" в 1/8 Лиги чемпионов с "Баврией" 14-го февраля в запасе, сообщает Le Parisien. Француз получил травму бедра в матче с "Монпелье" (2:0) 1-го февраля.
Напомним, что Мбаппе попал в заявку "ПСЖ" на матч с "Баварией", несмотря на недавнюю травму. Он также провел полную тренировочну сессию за день до матча.
Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции предположил, что Мбаппе выйдет на 60-ой минуте под уставших защитников "Баварии".
Матч "ПСЖ" – "Бавария" начнется в 22:00. Ответная встреча – 8-го марта.
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