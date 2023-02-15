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Мбаппе произнес речь после поражения ПСЖ от Баварии. Он пытался встряхнуть партнеров

Франция
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Лидер не только в сборной Франции, но и в "ПСЖ"

Мбаппе произнес речь после поражения ПСЖ от Баварии. Он пытался встряхнуть партнеров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе произнес речь в раздевалке "ПСЖ" после поражения от "Баварии" в 1/8 Лиги чемпионов 14-го февраля, сооьщает Foot Mercato. Нападающий говорил как лидер и не подбирал слов.

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Француз старался встряхнуть партнеров после домашнего поражения.

При этом Килиан появился на поле только к 60-ой минуте и даже забил гол, сравняв счет, правда из офсайда.

"Бавария" примет дома "ПСЖ" в ответном матче 8-го марта.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
footmercato.net

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