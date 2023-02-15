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Мбаппе произнес речь после поражения ПСЖ от Баварии. Он пытался встряхнуть партнеров
Лидер не только в сборной Франции, но и в "ПСЖ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе произнес речь в раздевалке "ПСЖ" после поражения от "Баварии" в 1/8 Лиги чемпионов 14-го февраля, сооьщает Foot Mercato. Нападающий говорил как лидер и не подбирал слов.
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Француз старался встряхнуть партнеров после домашнего поражения.
При этом Килиан появился на поле только к 60-ой минуте и даже забил гол, сравняв счет, правда из офсайда.
"Бавария" примет дома "ПСЖ" в ответном матче 8-го марта.
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Источник:footmercato.net
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