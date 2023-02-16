  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Зидану приготовиться: Место Галтье в ПСЖ под большим вопросом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидану приготовиться: Место Галтье в ПСЖ под большим вопросом

Франция
(1 голосов)

Клуб с такими звездами не может позволить себе вылетать в 1/8

Зидану приготовиться: Место Галтье в ПСЖ под большим вопросом

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" все скрупулезнее изучает вопрос приглашения в клуб Зинедина Зидана. Главного тренера Кристофа Галтье могут уволить, если результаты клуба не улучшаться к 8-му марта.

"ПСЖ" проиграл три последних матча и руководство это не устраивает. В клубе пока не собираются рассматривать увольнение, Галтье до вылета из Лиги чемпионов, но готовы сделать это, если клуб не начнет побеждать.

Главный претендент на смену Кристофа - Зинедин Зидан. Сообщалось, что "ПСЖ" - один из тех клубов, на приглашение которого француз готов откликнуться. Руководство "Парижа" уже думает, как начать контакты с менеджером, если результаты Галтье не улучшаться.

Напомним, что 14-го февраля "ПСЖ" уступил "Баварии" дома (0:1) в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Ответный поединок состоится 8-го марта.

По теме
yellow-arrow
Легенда Марселя и брат еще трех вратарей: рассказываем, кто будет отбивать удары Шахтера в Лиге Европы
yellow-arrow
СМИ раскрыли зарплату Малиновского в Марселе
yellow-arrow
Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде