Зидану приготовиться: Место Галтье в ПСЖ под большим вопросом

"ПСЖ" все скрупулезнее изучает вопрос приглашения в клуб Зинедина Зидана. Главного тренера Кристофа Галтье могут уволить, если результаты клуба не улучшаться к 8-му марта.

"ПСЖ" проиграл три последних матча и руководство это не устраивает. В клубе пока не собираются рассматривать увольнение, Галтье до вылета из Лиги чемпионов, но готовы сделать это, если клуб не начнет побеждать.

Главный претендент на смену Кристофа - Зинедин Зидан. Сообщалось, что "ПСЖ" - один из тех клубов, на приглашение которого француз готов откликнуться. Руководство "Парижа" уже думает, как начать контакты с менеджером, если результаты Галтье не улучшаться.

Напомним, что 14-го февраля "ПСЖ" уступил "Баварии" дома (0:1) в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Ответный поединок состоится 8-го марта.