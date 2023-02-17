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Зидан: Моя цель - вернуться к тренерству. Возможно, придется подождать до июня

Франция
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Место уже скоро может освободиться в "ПСЖ"

Зидан: Моя цель - вернуться к тренерству. Возможно, придется подождать до июня

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Зинедин Зидан дал пресс-конференцию на которой заявил о своем желании вернуться к тренерской работе. Его слова с Alpine F1 приводит Фабрицио Романо.

"Теперь у меня есть время… но я не знаю, как долго придется ждать. Я знаю, что хочу снова стать менеджером.

Возможно, я успею до июня, но все может произойти очень быстро - наверное, возобновить тренерскую работу остается моим основным желанием", - приводит его слова Фабрицио Романо.

Зидан не тренировал с мая 2021-го, но он главный претендент на смену Кристофа Галтье у руля "ПСЖ". "Париж" считается клубом, который он согласится возглавить.

Недавно стало известно, что у Кристофа Галтье есть время до 8-го марта, чтобы исправить результаты команды.

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В статье: Зинедин Зидан
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