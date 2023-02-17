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Зидан: Моя цель - вернуться к тренерству. Возможно, придется подождать до июня
Место уже скоро может освободиться в "ПСЖ"
Фото: twitter.com/realmadrid
Зинедин Зидан дал пресс-конференцию на которой заявил о своем желании вернуться к тренерской работе. Его слова с Alpine F1 приводит Фабрицио Романо.
"Теперь у меня есть время… но я не знаю, как долго придется ждать. Я знаю, что хочу снова стать менеджером.
Возможно, я успею до июня, но все может произойти очень быстро - наверное, возобновить тренерскую работу остается моим основным желанием", - приводит его слова Фабрицио Романо.
Зидан не тренировал с мая 2021-го, но он главный претендент на смену Кристофа Галтье у руля "ПСЖ". "Париж" считается клубом, который он согласится возглавить.
Недавно стало известно, что у Кристофа Галтье есть время до 8-го марта, чтобы исправить результаты команды.
Zinedine Zidane: “Now I have time… but I don't know for how long. I know I want to coach again”, he said during Alpine F1 event. ???????? #Zidane— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023
“Maybe I will have time until June, but things can go very fast — for sure, to resume coaching remains my desire”. pic.twitter.com/7cqIBfgQgQ
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