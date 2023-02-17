ПСЖ может пригласить Моуриньо

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо может возглавить французский " ПСЖ ". Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, футбольный советник "ПСЖ" Луиш Кампуш уже пообщался с Моуриньо касательно возможности перехода португальского специалиста на работу в парижскую команду. Отмечается, что на желание Моуринью присоединиться к "ПСЖ" могут повлиять хорошие отношение с функционером, а также тот факт, что в тренерском штабе парижан работает бывший помощник португальца.

Контактов между "ПСЖ" и "Ромой" ещё не было, однако переход португальца в парижский клуб возможен ввиду хорошим взаимоотношений между владельцами команд.

Напомним, что контракт тренера с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" не устраивают последние результаты команды, а именно – три поражения в трех последних матчах. В клубе пока не собираются рассматривать увольнение, Галтье до вылета из Лиги чемпионов, но готовы сделать это, если клуб не начнет побеждать.