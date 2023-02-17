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ПСЖ может пригласить Моуриньо
Команда проиграла три последних матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо может возглавить французский "
По информации источника, футбольный советник "ПСЖ" Луиш Кампуш уже пообщался с Моуриньо касательно возможности перехода португальского специалиста на работу в парижскую команду. Отмечается, что на желание Моуринью присоединиться к "ПСЖ" могут повлиять хорошие отношение с функционером, а также тот факт, что в тренерском штабе парижан работает бывший помощник португальца.
Контактов между "ПСЖ" и "Ромой" ещё не было, однако переход португальца в парижский клуб возможен ввиду хорошим взаимоотношений между владельцами команд.
Напомним, что контракт тренера с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" не устраивают последние результаты команды, а именно – три поражения в трех последних матчах. В клубе пока не собираются рассматривать увольнение, Галтье до вылета из Лиги чемпионов, но готовы сделать это, если клуб не начнет побеждать.
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