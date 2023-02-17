Лига 1, 24-й тур

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Лион 2:1

Голы: Перрен 51 (п), Жубал 53 – Дембеле 36

"Осер" одолев на своём поле "Лион" благодаря решительному дебюту второго тайма. Для команды Кристофа Пелиссье это всего четвёртая победа в сезоне. Бургундцы остаются на 18-м месте, но теперь их отставание от спасительной 16-й строчки составляет всего пункт. "Ткачи" же по потерянным теперь в 9 очках от зону еврокубков.

Нехорошо иронизировать о здоровье Лоране Блане, который из-за воспаления лёгких не присутствовал на сегодняшнем матче. Но суть в том, что "Лион" не выглядел командой, имеющей тренера, когда Блан находился у тренерской скамьи. И то же впечатление было и этим вечером. Словно Блан на самом деле лечится уже не первую неделю, а то и месяц.

Единственное реальное отличие от "Лиона" образца последних недель – отсутствие из-за травмы Ляказетта. Капитан буквально тащил "ткачей" в последних турах, забив в 5 из 6 последних встречах. Тогда это позволяло через раз побеждать, а Райану Шерки вспышками демонстрировать свой талант, коммуницируя с Лякой. Без экс-игрока "Арсенала" сдулся и Шерки.

"Лион" за матч нанёс жалких 6 ударов в сторону ворот соперника. И это при том, что "Осер" вёл в счёте с начала второй половины. "Ткачи" за 90 минут не провели ни единой внятной комбинации. Гол Дембеле – скорее случайность. Толиссо навесил на голову Муссе в конце первого тайма, и тот фирменно исполнил в дальний угол. Но это так, эпизодический всплеск, мяч на голом классе, забитый из вакуума.

"Осер" тоже не впечатлял, но им с камбеком помог соперник. А именно Синали Диоманде, у которого случилось какое-то затмение в начале второго тайма. 21-летний защитник сначала отдал пас сопернику, а затем сам хотел всё исправить, и сбил Гидеона Менса в своей штрафной. Перрен чётко реализовал 11-метровый. Проходит ещё минута, и Диоманде едва не срезает мяч в свои ворота. Ещё минута – и он теряет Жубала на угловом в своей штрафной, и бразилец выводит хозяев вперёд.

И игра перевернулась с ног на голову. И за оставшиеся минут 35 "Лион" не нащупал ни единого механизма, чтобы хотя бы создать момент у ворота второй худшей обороны Лиги 1. Просто катастрофа.

Осер: Раду – Равелосон, Жубал, И. Туре – Зедадка, Массенго, Б. Туре, Менса – да Кошта (Эн, 65), Перрен (Дембеле, 69) – Аблин (Ньянг, 88)

Лион: Лопеш – Диоманде (Лепенан, 68), Ловрен, Лукеба – Кумбеди, Какре, Толиссо (Мендес, 66), Тальяфико – Шерки – Сарр (Баркола, 75), Дембеле

Предупреждения: да Кошта 38, Массенго 54, Б. Туре 68 – Баркола 83