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Хакими: Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ
Футболист рассказал о своих целях
Фото: twitter.com/PSG_inside
Марокканский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими, рассказал, какие цели от ставит перед собой в футболе:
"Моя мечта? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов в составе ПСЖ. Также мне хотелось бы выиграть что-нибудь со сборной Марокко. Именно такие цели я себе ставлю на данный момент, было бы очень здорово этого добиться", - заявил футболист в интервью клубной пресс-службе.
Напомним,
Стоит отметить, что на чемпионате мира 2022, который проходил в Катаре, сборная Марокко заняла четвертое место, уступив хорватам в "бронзовом финале".
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