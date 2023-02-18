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Хакими: Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

Франция
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Футболист рассказал о своих целях

Хакими: Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Марокканский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими, рассказал, какие цели от ставит перед собой в футболе:

"Моя мечта? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов в составе ПСЖ. Также мне хотелось бы выиграть что-нибудь со сборной Марокко. Именно такие цели я себе ставлю на данный момент, было бы очень здорово этого добиться", - заявил футболист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ПСЖ уступило "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 8 матча в Мюнхене. Вашему вниманию видео гола и обзор первого матча команд.

Стоит отметить, что на чемпионате мира 2022, который проходил в Катаре, сборная Марокко заняла четвертое место, уступив хорватам в "бронзовом финале".

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В статье: Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Ашраф Хакими
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