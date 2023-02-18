Месси пропустит матч ПСЖ против Лилля - журналист

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, вероятно пропустит следующий матч своей команды - игры чемпионата против "Лилля". Об этом сообщает журналист Марк Меченуа в своем twittere.

Lionel Messi n’a pas participé à la séance collective du jour et est resté travailler en intérieur. #PSG @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) February 17, 2023

По данным источника, футболист тренировался по индивидуальной программе накануне матч против "Лилля".

В нынешнем сезоне Месси провел 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт с парижанами рассчитан до конца нынешнего года.

Напомним, матч "ПСЖ" - "Лилль" запланирован на воскресение, 19 февраля. Старт матча ожидается в 14:00 по киевскому времени.