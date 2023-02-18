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Месси пропустит матч ПСЖ против Лилля - журналист

Франция
(1 голосов)

Футболист тренировался по индивидуальной программе

Месси пропустит матч ПСЖ против Лилля - журналист

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, вероятно пропустит следующий матч своей команды - игры чемпионата против "Лилля". Об этом сообщает журналист Марк Меченуа в своем twittere.

По данным источника, футболист тренировался по индивидуальной программе накануне матч против "Лилля".

В нынешнем сезоне Месси провел 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт с парижанами рассчитан до конца нынешнего года.

Напомним, матч "ПСЖ" - "Лилль" запланирован на воскресение, 19 февраля. Старт матча ожидается в 14:00 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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