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Месси пропустит матч ПСЖ против Лилля - журналист
Футболист тренировался по индивидуальной программе
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, вероятно пропустит следующий матч своей команды - игры чемпионата против "Лилля". Об этом сообщает журналист Марк Меченуа в своем twittere.
Lionel Messi n’a pas participé à la séance collective du jour et est resté travailler en intérieur. #PSG @GoalFrance— Marc Mechenoua (@LeMechenoua) February 17, 2023
По данным источника, футболист тренировался по индивидуальной программе накануне матч против "Лилля".
В нынешнем сезоне Месси провел 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт с парижанами рассчитан до конца нынешнего года.
Напомним, матч "ПСЖ" - "Лилль" запланирован на воскресение, 19 февраля. Старт матча ожидается в 14:00 по киевскому времени.
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