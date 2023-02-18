Неймар не намерен покидать ПСЖ в конце сезона

Французское издание L’Equipe сообщает, что Неймар хочет продолжить выступать за "Пари Сен-Жермен".

По информации источника, бразильский вингер не планирует покидать клуб в конце текущего сезона. Игрок принял такое решение, несмотря на критику после поражения от мюнхенской "Баварии" в 1/8 Лиги чемпионов и плохую форму из-за травмы.

31-летний футболист верит, что сможет полностью восстановиться и вернуть свою лучшую форму. Напомним, Неймар провел Чемпионат мира в Катаре с повреждением.

В этом сезоне на клубном уровне форвард провел 28 поединков, в которых записал на свой счет 17 голов и 16 результативных передач.