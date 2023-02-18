  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар не намерен покидать ПСЖ в конце сезона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар не намерен покидать ПСЖ в конце сезона

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец верит, что сможет вернуть форму

Неймар не намерен покидать ПСЖ в конце сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французское издание L’Equipe сообщает, что Неймар хочет продолжить выступать за "Пари Сен-Жермен".

По информации источника, бразильский вингер не планирует покидать клуб в конце текущего сезона. Игрок принял такое решение, несмотря на критику после поражения от мюнхенской "Баварии" в 1/8 Лиги чемпионов и плохую форму из-за травмы.

31-летний футболист верит, что сможет полностью восстановиться и вернуть свою лучшую форму. Напомним, Неймар провел Чемпионат мира в Катаре с повреждением.

В этом сезоне на клубном уровне форвард провел 28 поединков, в которых записал на свой счет 17 голов и 16 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Окончательно вернулся в основу. Игнатенко в третий раз подряд выйдет в старте Бордо
yellow-arrow
Фонсека рассказал, почему его переход в Тоттенхэм сорвался
yellow-arrow
Месси пропустит матч ПСЖ против Лилля - журналист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L’Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
18.02.2023 в 16:42
Авжеж немає! Тільки за великі гроші!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде