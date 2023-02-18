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Лига 1. Ницца и Реймс так и не смогли забить хотя бы один гол

Франция
(2 голосов)

Команды расписали мировую

Лига 1. Ницца и Реймс так и не смогли забить хотя бы один гол

Фото: OGC Nice

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 24 тур

Ницца - Реймс 0:0

Ницца: Шмайхель, Тодибо, Лотомба, Данте, Бард, Тюрам, Будауи, Рэмзи, Диоп, Моффи, Лаборд.

Реймс: Диуф, Де Смет, Абдельхамид, Кейта, Фокет, Лопи, Матусива, Филлипс, Маолида, Ито, Балогун.

Предупреждения: Лотомба 45 - Лопи 87

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В статье: Реймс Ницца Лига 1
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