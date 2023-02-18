Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Ницца и Реймс так и не смогли забить хотя бы один гол
Команды расписали мировую
Фото: OGC Nice
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 24 тур
Ницца - Реймс 0:0
Ницца: Шмайхель, Тодибо, Лотомба, Данте, Бард, Тюрам, Будауи, Рэмзи, Диоп, Моффи, Лаборд.
Реймс: Диуф, Де Смет, Абдельхамид, Кейта, Фокет, Лопи, Матусива, Филлипс, Маолида, Ито, Балогун.
Предупреждения: Лотомба 45 - Лопи 87
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 2:4. Интрига жива
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Мбаппе произнес речь после поражения ПСЖ от Баварии. Он пытался встряхнуть партнеров
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн