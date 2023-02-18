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Соболь в старте. Страсбур - Анже. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Страсбур - Анже: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Рядовой матч чемпионата Франции, но для украинского болельщика он интересен тем, что пройдет не без участия Эдуарда Соболя. Защитник сборной Украины выйдет в стартовом составе "Страсбура". Это уже третье появление украинца с первых минут своей новой команды.
Смотрим прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – 22:00.
"Страсбур" 22:00 "Анже"
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