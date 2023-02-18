Соболь в старте. Страсбур - Анже. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Рядовой матч чемпионата Франции, но для украинского болельщика он интересен тем, что пройдет не без участия Эдуарда Соболя. Защитник сборной Украины выйдет в стартовом составе "Страсбура". Это уже третье появление украинца с первых минут своей новой команды.

Смотрим прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – 22:00.

"Страсбур" 22:00 "Анже"