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Неймара вынесли на носилках в матче против Лилля. Нуну Мендеш тоже получил травму
Впереди матчи против "Марселя" и "Баварии"
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 24-го тура Лиги 1 ПСЖ играет против "Лилля". На старте второго тайма парижане были вынуждены провести две замены травмированных игроков.
Сначала, на 31-й минуте, левый защитник Нуну Мендеш был вынужден отправиться в раздевалку. Португалец потянул заднюю поверхность бедра.
А уже на старте второго тайма Неймар тоже покинул поле из-за травмы голеностопа. Однако самостоятельно он этого сделать не смог – его вынесли на носилках.
Бразилец покинул поле при счете 2:1 в пользу парижан, а по состоянию на 75-ю минуту "Лилль" выигрывает 3:2. За текстовой трансляцией матча можно следить здесь.
Следующий поединок парижане проведут 26 февраля против второго "Марселя" в Лиге 1, а уже 8 марта сыграют с "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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