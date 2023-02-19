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У звезд есть характер. ПСЖ - Лилль 4:3. Видео голов и обзор матча

Франция
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Смотреть видео обзор матча ПСЖ - Лилль, чемпионат Франции, 19 февраля 2023

У звезд есть характер. ПСЖ - Лилль 4:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор центрального матча 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались ПСЖ и Лилль. Парижане мощно начали игру – Мбаппе забил эффектный быстрый гол, а Неймар удвоил преимущество. Однако Лилль не сложил оружие. Диаките классно пробил головой, а в начале второго тайма Дэвис реализовал пенальти. На тот момент ПСЖ уже играл без Неймара и Мендеша, которые были заменены из-за травм. На 69-й Лилль даже вышел вперед благодаря голу Бамбы.

ПСЖ проигрывал до 87-й минуты, однако Мбаппе сравнял, а на 90+4-й Лионель Месси ударом со штрафного принес победу парижскому гранду.

Французская Лига 1. 24-й тур

ПСЖ – Лилль 4:3

Голы: Мбаппе 11, Неймар 17, Мбаппе 87, Месси 90+4 - Диаките 24, Дэвис 58 пен., Бамба 69

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Лилль
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