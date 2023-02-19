Лига 1. Монако продлил победную серию, Ренн закрепился в еврозоне

"Монако" на выезде минимально одолел "Брест", поднявшись на вторую строчку как минимум до вечернего матча "Марселя". Для команды Филиппа Клемана это четвёртая победа кряду в Лиге 1. На фоне осторожной игры "монегаски" повели в конце первого тайма благодаря Бен Йеддеру, создавшего момент для партнёра из ничего. Сняли все вопросы свежие Боаду и Матсима, организовавшие второй гол на 73-й минуте. Это дало гостям право на ошибку, которой тут же воспользовался вратарь Нюбель, подаривший гол для Ле Дуарона. Но на большее у "Бреста" не было ни времени, ни сил.

"Ренн" воспользовался поражением "Лилля, заняв вакантную пятую строчку после спокойной победы над "Клермоном". Брюно Женезьо дал отдохнуть главному голеадору команды Амину Гуири, чем воспользовался другой большой талант в линии атаки Арно Калимуэндо. В первом тайме Арно сольным проходом увенчал классную комбинацию точным ударом в дальний угол, а после перерыва добил мяч в пустые ворота после попытки Токо Экамби.

Многострадальный "Лорьян" добыл первую победу в феврале, разгромив безнадёжный "Аяччо". Это позволило главной сенсации старта сезона подняться на 7-е место. Помимо "Бреста", уступил сегодня и второй конкурент "Страсбура" за выживание, – "Труа". В нервном матче на "Стад де л’Об" с двумя удалениями "Монпелье" заслуженно вырвал победу за счёт гола Вагби Хазри на последней минуте основного времени. Таким образом команда Эдуарда Соболя сохраняет комфортное 15-е место по итогам тура.

Лига 1, 24-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Монако 1:2

Голы: Ле Дуарон 86 – Головин 39, Боаду 73

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Клермон 2:0

Голы: Калимуэндо 37, 64

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Аяччо 3:0

Голы: Дьенг 6 (п), Февр 43, Понко 58

Труа, Стад де л’Об

Труа – Монпелье 0:1

Гол: Хазри 90

Удаления: Яде 67 – Саванье 73