Галтье: Для ПСЖ было важно прервать неудачную серию и вернуться на победный путь

Наставник "ПСЖ" Кристоф Гальтье прокомментировал победу команды в матче против "Лилля" (4:3) в Лиге 1.

"Невероятно игра. Она могла завершиться любым образом, мы могли пропустить четвертый гол, который означал бы наше поражение, но штрафной удар Лео переломил ход матча. Было важно прервать неудачную серию и вернуться на победный путь.

Очевидно, результат стал облегчением, но мы все должны быть гораздо больше сосредоточены в течение матча. Нельзя так хорошо начав игру против такой замечательной команды, как "Лилль", просто взять и потерять концентрацию.

После таких игр ждешь импульса. Мы знаем, какие игры нам предстоят впереди", — сказал Гальтье.