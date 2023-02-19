Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галтье: Для ПСЖ было важно прервать неудачную серию и вернуться на победный путь
Тренер доволен действиями своих подопечных
Фото: psg.fr
Наставник "ПСЖ" Кристоф Гальтье прокомментировал победу команды в матче против "Лилля" (4:3) в Лиге 1.
"Невероятно игра. Она могла завершиться любым образом, мы могли пропустить четвертый гол, который означал бы наше поражение, но штрафной удар Лео переломил ход матча. Было важно прервать неудачную серию и вернуться на победный путь.
Очевидно, результат стал облегчением, но мы все должны быть гораздо больше сосредоточены в течение матча. Нельзя так хорошо начав игру против такой замечательной команды, как "Лилль", просто взять и потерять концентрацию.
После таких игр ждешь импульса. Мы знаем, какие игры нам предстоят впереди", — сказал Гальтье.
Популярное сейчас
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Первый батальон ВСУ завершил курс по использованию броневиков M2 Bradley.
- Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно
- Безумие первых лет ПСЖ: Бельмондо на скамейке, Кройф на два матча и решающий совет Сантьяго Бернабеу
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО