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Наставник ПСЖ - о травме Неймара: Посмотрим, насколько это серьезно

Франция
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Наставник ПСЖ - о травме Неймара: Посмотрим, насколько это серьезно

Фото: US Sports

UA-Футбол

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Лилль" в невероятном матче в рамках матча 24-го тура французской Лиги-1, забив победный гол на 90+4 минуте матча.

В начале второй половины игру травму получал бразильский полузащитник парижан Неймар, который был вынужден покинуть футбольное поле на носилках

Наставник парижской команды Кристоф Гальтье рассказал о состоянии здоровья Неймара назвав сроки его возвращения на футбольное поле:

"Неймар растянул лодыжку. Посмотрим, насколько это серьезно. Мы еще не знаем. Сейчас он проходит обследование", - сказал наставник в интервью RFI.

Ранее тренер ПСЖ подвел итоги победного матча против "Лилля", выразив благодарность своим подопечным.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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