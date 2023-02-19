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Наставник ПСЖ - о травме Неймара: Посмотрим, насколько это серьезно
Фото: US Sports
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Лилль" в невероятном матче в рамках матча 24-го тура французской Лиги-1, забив победный гол на 90+4 минуте матча.
В начале второй половины игру травму получал бразильский полузащитник парижан Неймар, который был вынужден покинуть футбольное поле
Наставник парижской команды Кристоф Гальтье рассказал о состоянии здоровья Неймара назвав сроки его возвращения на футбольное поле:
"Неймар растянул лодыжку. Посмотрим, насколько это серьезно. Мы еще не знаем. Сейчас он проходит обследование", - сказал наставник в интервью RFI.
Ранее тренер ПСЖ
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