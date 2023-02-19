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Руслан выйдет? Стал известен стартовый состав Марселя на матч против Тулузы
Украинец есть в заявке на игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Руслан Малиновский начнет игру чемпионата Франции "Тулуза" – "Марсель" в запасе. На позициях под нападающими наставник "Олимпика" Игор Тудор выпустил на эту игру Аззедина Унахи и Дженгиза Ундера.
Напомним, что Руслан Малиновский перешел в "Марсель" в январе этого года. На данный момент на его счету уже восемь матчей за провансальцев, два гола и две желтые карточки.
Добавим, что матч "Тулуза" – "Марсель" начнется в 21:45. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол
???????????????????? #TFCOM ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2023
Le onze concocté par ???????????????? ???????????????????? pour débuter face au TFC ce soir ????
Première titularisation pour @AzzedineOunahi ???????? pic.twitter.com/Rd3bmPAFl6
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