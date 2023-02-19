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Руслан выйдет? Стал известен стартовый состав Марселя на матч против Тулузы

Франция
(1 голосов)

Украинец есть в заявке на игру

Руслан выйдет? Стал известен стартовый состав Марселя на матч против Тулузы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Руслан Малиновский начнет игру чемпионата Франции "Тулуза" – "Марсель" в запасе. На позициях под нападающими наставник "Олимпика" Игор Тудор выпустил на эту игру Аззедина Унахи и Дженгиза Ундера.

Напомним, что Руслан Малиновский перешел в "Марсель" в январе этого года. На данный момент на его счету уже восемь матчей за провансальцев, два гола и две желтые карточки.

Добавим, что матч "Тулуза" – "Марсель" начнется в 21:45. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель "Тулуза"
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