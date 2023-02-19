Руслан выйдет? Стал известен стартовый состав Марселя на матч против Тулузы

Полузащитник Руслан Малиновский начнет игру чемпионата Франции "Тулуза" – "Марсель" в запасе. На позициях под нападающими наставник "Олимпика" Игор Тудор выпустил на эту игру Аззедина Унахи и Дженгиза Ундера.

Напомним, что Руслан Малиновский перешел в "Марсель" в январе этого года. На данный момент на его счету уже восемь матчей за провансальцев, два гола и две желтые карточки.

Добавим, что матч "Тулуза" – "Марсель" начнется в 21:45. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь .