Неймар избежал перелома после столконовения в матче с Лиллем

"Пари Сен-Жермен" выступил с заявлением по травме форварда Неймара, которую он получил в игре с "Лиллем" (4:3).

Напомним, в начале второго тайма бразилец столкнулся с Фонте и подвернул голеностоп. На 51-й минуте форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике.

"Получившему вывих лодыжки в игре с "Лиллем" Неймару сделали МРТ. Исследование показало, что игроку удалось избежать перелома. Новая оценка повреждения будет проведена через 48 часов", - пишет пресс-служба парижан.

В первом тайме Неймар отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе на 11-й минуте и забитым голом на 17-й минуте. Победа в матче с "Лиллем" позволила парижанам прервать серию из трёх поражений во всех турнирах.