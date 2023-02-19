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Неймар избежал перелома после столконовения в матче с Лиллем

Франция
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Игрок рисковал получить серьезную травму

Неймар избежал перелома после столконовения в матче с Лиллем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" выступил с заявлением по травме форварда Неймара, которую он получил в игре с "Лиллем" (4:3).

Напомним, в начале второго тайма бразилец столкнулся с Фонте и подвернул голеностоп. На 51-й минуте форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике.

"Получившему вывих лодыжки в игре с "Лиллем" Неймару сделали МРТ. Исследование показало, что игроку удалось избежать перелома. Новая оценка повреждения будет проведена через 48 часов", - пишет пресс-служба парижан.

В первом тайме Неймар отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе на 11-й минуте и забитым голом на 17-й минуте. Победа в матче с "Лиллем" позволила парижанам прервать серию из трёх поражений во всех турнирах.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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Источник:
Сайт ФК ПСЖ

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