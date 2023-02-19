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Лига 1. Марсель не без проблем справился с Тулузой. Малиновский вышел на замену

Франция
(1 голосов)

Команда Тудора смогла завоевать три очка

Лига 1. Марсель не без проблем справился с Тулузой. Малиновский вышел на замену

Марсель у Фейсбуці

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 24 тур

Тулуза - Марсель 2:3

Голы: Даллинга 3, Оннайву 87 - Мбемба 52, Ундер 59, Тавареш 79

Тулуза: Дюпе — Деслер, Николаисен, Руо, Суазо — Деягер, Спирингс, ван ден Боомен — Абухляль, Даллинг, Ратао.

Марсель: Лопес — Мбемба, Балерди, Колашинац — Клос, Ронжье, Верету, Тавареш — Унахи, Юндер — Санчес.

Предупреждения: Ундер 54, Колашинац 77

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В статье: Лига 1 Марсель "Тулуза"
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