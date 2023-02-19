Франция
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Лига 1. Марсель не без проблем справился с Тулузой. Малиновский вышел на замену
Команда Тудора смогла завоевать три очка
Марсель у Фейсбуці
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 24 тур
Тулуза - Марсель 2:3
Голы: Даллинга 3, Оннайву 87 - Мбемба 52, Ундер 59, Тавареш 79
Тулуза: Дюпе — Деслер, Николаисен, Руо, Суазо — Деягер, Спирингс, ван ден Боомен — Абухляль, Даллинг, Ратао.
Марсель: Лопес — Мбемба, Балерди, Колашинац — Клос, Ронжье, Верету, Тавареш — Унахи, Юндер — Санчес.
Предупреждения: Ундер 54, Колашинац 77
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