Будет сложно: Лейпциг интересуется лучшим бомбардиром Лиги 1

"Лейпциг" наблюдает за ситуацией вокруг нападающейго "Лилля" и сборной Канады Джонатана Дэвида, сообщает Фабрицио Романо. Нападающий – лучший бомбардир чемпионата Франции на данный момент.

Подписать футболиста будет сложно, так как за Дэвидом охотятся многие топ-клубы Европы и цена на него будет велика.

Контракт канадца рассчитан до лета 2025-го, так что будущим летом цену на него сбить не получиться.

25-летний страйкер провел за "Лилль" 26 матчей во всех турнирах и забил 17 голов, отдав 4 ассиста. Он является лучшим бомбардиром Лиги 1 с 15-ю голами и 4-мя передачами. Столько же забили Килиан Мбаппе и форвард Реймса Фоларин Балогун, но у них меньше ассистов.

