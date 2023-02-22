В ПСЖ подтвердили повреждение лодыжки у Неймара

В "ПСЖ" подтвердили, что Неймар вывихнул лодыжку с повреждением связок во время матча с "Лиллем". Клуб не называет сроки восстановления бразильца.

В той встрече нападающий отдал голевую на первый мяч Мбаппе и отличился голом уже на 17-ой минуте встречи. Неймар провел на поле всего 51 минуту до того, как столкнулся с Бенджамином Андре. После падения бразилец схватился за голеностоп.

Неймар получил повреждение перед важным отрезком сезона для "ПСЖ". Впереди у клуба матчи с "Марселем" в Лиге 1 и "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что на чемпионате мира бразилец пропустил из-за аналогичной травмы два матча сборной Бразилии и восстановился к плей-офф.

В этом сезоне Неймар провел за "Париж" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.