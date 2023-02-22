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В ПСЖ подтвердили повреждение лодыжки у Неймара
Трио МНМ не может сыграть два матча подряд
Фото: Getty Images
В "ПСЖ" подтвердили, что Неймар вывихнул лодыжку с повреждением связок во время матча с "Лиллем". Клуб не называет сроки восстановления бразильца.
В той встрече нападающий отдал голевую на первый мяч Мбаппе и отличился голом уже на 17-ой минуте встречи. Неймар провел на поле всего 51 минуту до того, как столкнулся с Бенджамином Андре. После падения бразилец схватился за голеностоп.
Неймар получил повреждение перед важным отрезком сезона для "ПСЖ". Впереди у клуба матчи с "Марселем" в Лиге 1 и "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что на чемпионате мира бразилец пропустил из-за аналогичной травмы два матча сборной Бразилии и восстановился к плей-офф.
В этом сезоне Неймар провел за "Париж" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.
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