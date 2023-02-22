  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. В ПСЖ подтвердили повреждение лодыжки у Неймара
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ПСЖ подтвердили повреждение лодыжки у Неймара

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Трио МНМ не может сыграть два матча подряд

В ПСЖ подтвердили повреждение лодыжки у Неймара

Фото: Getty Images

Новина українською

В "ПСЖ" подтвердили, что Неймар вывихнул лодыжку с повреждением связок во время матча с "Лиллем". Клуб не называет сроки восстановления бразильца.

В той встрече нападающий отдал голевую на первый мяч Мбаппе и отличился голом уже на 17-ой минуте встречи. Неймар провел на поле всего 51 минуту до того, как столкнулся с Бенджамином Андре. После падения бразилец схватился за голеностоп.

Неймар получил повреждение перед важным отрезком сезона для "ПСЖ". Впереди у клуба матчи с "Марселем" в Лиге 1 и "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что на чемпионате мира бразилец пропустил из-за аналогичной травмы два матча сборной Бразилии и восстановился к плей-офф.

В этом сезоне Неймар провел за "Париж" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Будет сложно: Лейпциг интересуется лучшим бомбардиром Лиги 1
yellow-arrow
Легенда Ливерпуля рассматривается руководством ПСЖ на замену Галтье
yellow-arrow
Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде