Серхио Рамос выступил в поддержку Украины, показав всему миру картину 15-летней беженки

Испанский защитник "ПСЖ" Серхио Рамос опубликовал пост на поддержку Украины.

"НАДЕЖДА", так назвала свою работа 15-летняя украинская беженка Патриция. "Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтоб показать людям, как я восхищаюсь свой прекрасной страной, Украиной. Я также хочу помочь людям, которые убежали от войны, вспомнить прекрасное, что они оставили в Украине".

Она, как и миллионы украинских детей, девушек и парней, 365 дней мучается от последствий войны в ее стране.

Патриция покинула свой дом в Измаиле в мае 2022 года, оставив там своих бабушек и дедушек. 7,8 миллионов таких девочек и детей, как она, страдают от насилия, травм, утрат разрух и переселения на протяжении года", – написал Рамос.