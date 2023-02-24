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Источник: Месси не пойдет на снижение зарплаты при продлении контракта с ПСЖ
Решение о продлении не будет принято до ответного матча 1/8 Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси дает себе время подумать о том, стоит ли продлевать соглашение с "ПСЖ". Капитан чемпионов мира не примет решение до ответного поединка с "Баварией" 8-го марта, сообщает Le Parisien.
Сообщается, что переговоры затягиваются из-за обсуждения оклада аргентинца. Месси получает в клубе 38 миллионов евро и не хочет идти на уступки при продлении соглашения.
Контракт Месси с "ПСЖ" истекает в конце сезона и пока так и не принято решение о продлении. Лионеля точно ждет "Интер" Майами, а возвращение в "Барселону" маловероятно.
В этом сезоне Лионель сыграл за "Барсу" 27 матчей, забил 16 голов и отдал 14 голевых передач.
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