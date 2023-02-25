Аль-Наср связался с Рамосом по поводу трансфера

"Аль-Наср" связался с окружением защитника "ПСЖ" Серхио Рамоса, сообщает Marca. Испанец счастлив в "Париже", но есть одно "но".

Проблема в том, что "ПСЖ" ещё не инициировал переговоров о новом контракте защитника и Рамос боится, что клуб не хочет продлевать его. Его соглашение истекает уже в конце сезона.

В итоге у Рамоса есть большая неопределенность с будущим. В любом случае он будет ждать продления соглашение с "ПСЖ", прежде чем давать согласие саудовскому клубу.

"Аль-Наср" собирается собрать в клубе бывших игроков "Реала". Так они уже предлагали переход Луке Модричу, но хорват хочет остаться в "Мадриде" ещё на сезон, он ужа отказал саудитам.

В этом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.