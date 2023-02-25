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Тудор: Сложно победить команду с таким подбором игроков, как у ПСЖ

Франция
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Наставник "Марселя" сделает все возможное, чтобы набрать очки

Тудор: Сложно победить команду с таким подбором игроков, как у ПСЖ

Фото: butfootballclub.fr

Новина українською

Коуч "Марселя" Игор Тудор заявил перед матчем с "ПСЖ", что с таким подбором игроков, которым обладают парижане, тяжело быть фаворитом в игре с ними:

"Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Они с такой командой должны выигрывать все матчи.

Мы уверены в себе и хотим хорошо выступить дома. Мы будем бороться, сделаем всё возможное. Мы надеемся обыграть их снова, но каждый матч разный, и всё познаётся в деталях", - сказал Тудор.

Напомним, матч "Марселя" и "ПСЖ" состоится завтра, 26 февраля. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Марсель Игор Тудор Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
RMC Sport

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