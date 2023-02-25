Тудор: Сложно победить команду с таким подбором игроков, как у ПСЖ

Коуч "Марселя" Игор Тудор заявил перед матчем с "ПСЖ", что с таким подбором игроков, которым обладают парижане, тяжело быть фаворитом в игре с ними:

"Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Они с такой командой должны выигрывать все матчи.

Мы уверены в себе и хотим хорошо выступить дома. Мы будем бороться, сделаем всё возможное. Мы надеемся обыграть их снова, но каждый матч разный, и всё познаётся в деталях", - сказал Тудор.