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ПСЖ может совершить трансфер звезды Ливерпуля

Франция
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ПСЖ может совершить трансфер звезды Ливерпуля

Фото: twitter.com/LFC/Автор - невідомий

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"ПСЖ" рассматривает вариант трансфера лидера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха для усиления флангов атаки.

Французский клуб обдумывает переход 30-летнего египтянина летом, потому что Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар могут не остаться в команде после завершения сезона.

У "ПСЖ" есть средства, чтобы удовлетворить запросы "Ливерпуля" и платить футболисту зарплату на уровне клуба АПЛ. Согласно действующему контракту, "Ливерпуль" должен выплатить Салаху еще 48,5 миллиона фунтов стерлингов.

Салах забил 19 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах сезона за клуб. Тransfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Football Insider

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