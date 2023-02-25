ПСЖ может совершить трансфер звезды Ливерпуля

"ПСЖ" рассматривает вариант трансфера лидера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха для усиления флангов атаки.

Французский клуб обдумывает переход 30-летнего египтянина летом, потому что Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар могут не остаться в команде после завершения сезона.

У "ПСЖ" есть средства, чтобы удовлетворить запросы "Ливерпуля" и платить футболисту зарплату на уровне клуба АПЛ. Согласно действующему контракту, "Ливерпуль" должен выплатить Салаху еще 48,5 миллиона фунтов стерлингов.

Салах забил 19 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах сезона за клуб. Тransfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.