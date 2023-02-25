Лига 1. Ланс и Монпелье не смогли определить победителя

Сегодняшний матч обещал быть очень горячим, ведь у "Ланса" была возможность вернуться на свое заслуженное второе место в чемпионате. Однако не так случилось, как думалось. "Монпелье" оказался сильным орешком, которого пройти просто так не удалось. В результате "Ланс" смог получить только одно очко.

С первых минут доминирование было за хозяевами, хотя это было слишком прогнозируемо. Секо Фофана отдал передачу, адресатом которой в штрафной стал Фульджини. Он заметил, что Бенжамен Лекомт далеко вышел из линии, и перебросил мяч над ним в сетку. Очень странно, что защита гостей не "прикрыла" свои ворота, учитывая качественную игру в обороне в прошлых матчах.

Дальше события развивались уже в пользу "Ланса". "Красно-желтые" силами Томассона подхватили точную передачу в штрафной площадке. Полузащитник нанес удар по воротам, после которого мяч пролетел рядом с левой стойкой. Однако после этого момента – уже к концу первого тайма ничего интересного не было.

Начиная со второй 45-минутки стало видно, что баланс сил будет нарушен. "Ланс" все же нашел свою игру, держа мяч под контролем и не давая соперникам атаковать. Из нескольких моментов, которые произошли на поле в это время, ничего опасного не вышло – вряд ли так планировалось командой до перерыва.

Однако уже ближе к середине тайма стало видно, что "Ланс" возвращается к своей тактике и начинает давить на соперника. Лишь на 59-й минуте счет на табло удалось сравнять. Мауасса выпрыгнул навстречу качественной навесной передаче и головой направил мяч в нижний угол ворот, вплотную к левой штанге.

После этого у команд было еще несколько моментов, которые, впрочем, ничего не смогли изменить в ходе поединка. Стоит отметить шанс Сотока, который оказался на свободном пространстве на грани штрафной площадки и нанес эффектный сильный удар в левый угол. Однако Бенжамен Лекомт предотвратил гол, отбив мяч руками в поле.

Уже в завершении поединка "Ланс" мог получить право на 11-метровый удар, но судья после просмотра ВАР был категоричен: никаких пенальти. Итак, после сегодняшней встреча "Монпелье" неизменно остался на своей 14 позиции (27 очков) и получил шанс превзойти "Нант" (28 баллов). "Ланс" в свою очередь идет четвертым в таблице, и шансы на призовые места становятся все меньше.

Лига 1, 25 раунд

Монпелье - Ланс 1:1

Голы: Мауасса 59 - Фульджини 4

Монпелье: Лекомт, Куяте, Жульен, Эстеве, Силва, Чотард, Ферри, Сако, Мауасса, Норден, Хазри

Ланс: Самба, Медина, Дансо, Градит, Самед, Франковки, Фофана, Мачадо, Фульджини, Томассон, Сотока.

Предупреждения: Дансо 21, Сотока 23, Кошта 85